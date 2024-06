Clamoroso a fine partita: “Gli arabi hanno pagato la clausola rescissoria” | Venduto durante Euro 2024

L’acquisto è avvenuto al termine della partita. Gli arabi hanno pagato la clausola al triplice fischio della gara degli Europei.

Un’operazione lampo chiusa al termine della gara degli Europei. Euro 2024 vetrina assoluta per le stelle emergenti, ha permesso a tanti calciatori di mettersi in mostra in pieno mercato. Del resto l’occasione è assai ghiotta, come sempre, quella di avere le luci dei riflettori addosso durante un periodo di calciomercato così caldo.

Come spesso accade infatti Europei e Mondiali diventano il migliore spot per calciatori in rotta con le società, i giovani di talento emergenti, gli scontenti. Nelle scorse ore al termine della prima giornata dei gironi dell’Europeo tedesco, in molti si sono messi in mostra e hanno attirato squadre ricche e prestigiose.

Il calcio arabo, sempre in prima linea quando si tratta di attirare a se talenti europei, ci ha messo nuovamente lo zampino. Come accaduto nel 2023, la Saudi League sta provando a portare in Arabia alcuni dei migliori talenti, e in parte ci sta riuscendo anche questa volta. Al termine della partita infatti, è arrivato il pagamento della clausola senza nemmeno dare tempo al giocatore di capire quello che stava succedendo.

Euro 2024, clausola pagata nella notte

Sono state poche le sorprese fino a questo momento ad Euro 2024. Oltre alla sconfitta del Belgio infatti, tutte le big hanno fatto il loro dovere. Ma c’è stata una gara su tutte che ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Stiamo parlando di Romania-Ucraina, finita con il clamoroso punteggio di 3-0.

La Romania nello specifico portata per mano da Forinel Coman, della Steaua. L’esterno 26enne ha giocato una partita da sogno, e su di lui si sono fiondati i club arabi proprio al termine della gara contro l’Ucraina. Al termine della partita infatti l’Al Duhail ha subito pagato la clausola, notizia confermata dal presidente della Steaua a ProSport.

Coman vola in Arabia

Una prestazione che vale oro, quella contro l’Ucraina per Florinel Coman. Il giocatore infatti sarà un nuovo attaccante dell’Al Duhail, insieme a Luis Alberto e Coutinho. La clausola, come afferma Gigi Becali, è stata pagata nella serata di ieri, per un costo complessivo di 5 milioni che andranno alla Steaua, mentre il giocatore intascherà dall’operazione altri 5 milioni: “Quella di oggi è stata l’ultima partita di Florinel in nazionale da giocatore dello Steaua. L’Al Duhail ha pagato la clausola, il club qatariota ha pagato la clausola” ha detto Becali.

Alla 15esima presenza con la Romania, Coman ha giocato 62 minuti contro l’Ucraina nella storica vittoria per 3-0. Una prestazione che gli è valsa una grande opportunità di andare a giocare insieme ai campioni dell’Al Duhail, ma soprattutto di andare a guadagnare una cifra importante nel pieno della maturità calcistica.