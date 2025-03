Palermo, torna l’uovo di Pasqua rosanero: caccia al Golden Ticket

È arrivato lo speciale uovo di Pasqua del Palermo, nelle due versioni al latte e fondente con all’interno inimitabili sorprese a tema rosanero per adulti e bambini.

Le uova, prodotte dall’azienda palermitana Frolsi, sono disponibili presso lo store dello stadio e lo store dell’aeroporto, in una selezione di supermercati della città e per la prima volta anche nello store rosanero online. Quest’anno, infatti, il Club ha elaborato un nuovo packaging che consentirà anche di spedire il prodotto e di renderlo quindi disponibile per i tanti tifosi che vivono lontano da Palermo.

Dopo il successo dell’ultima volta, ricordando il celebre film “La Fabbrica Di Cioccolato”, torna anche il “golden ticket”, una sorpresa speciale tutta da ricercare. In dieci uova è stato infatti nascosto un biglietto dorato che regalerà ai fortunati che lo troveranno un’esperienza esclusiva: ogni biglietto consentirà a due persone di partecipare a un aperitivo riservato nella club house del centro sportivo di Torretta, in compagnia dei calciatori del Palermo. Un momento indimenticabile da trascorrere con i propri beniamini nella casa della passione rosanero.

Per riscattare il premio sarà necessario scrivere una mail a experience@palermofc.com entro e non oltre mercoledì 30 aprile 2025 per verificare i requisiti e concordare i dettagli organizzativi.