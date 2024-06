Sassuolo, Henrique sul futuro: «Preferirei restare in Italia»

Il centrocampist, attualmente di proprietà del Sassuolo, Matheus Henrique ha parlato del proprio futuro nell’ultima puntata del podcast Denilson Show:

«Se posso scegliere, resterò in Europa, preferibilmente nel campionato italiano. Mi sono già adattato al campionato, alla cultura, alla lingua, al cibo, ma ovviamente se arriva una chiamata dalla Premier League sarebbe difficile dire di no. Ritorno in Brasile? Non lo escludiamo, qui ci sono grandi club come San Paolo, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro e Athletico Paranaense. Se queste squadre ti cercato, viste le proporzioni, è come se ti cercassero Lazio o Napoli in Italia. Se dovessi scegliere tra restare in Italia o tornare (in Brasile), sceglierei di restare in Italia. Ho ancora dei sogni da realizzare, ho il sogno di giocare in Champions League, di giocare per un grande club in Italia, in Europa, quindi vedremo cosa succederà di buono per me e per il Sassuolo. Cruzeiro? Ci sono anche tante altre società interessate in Brasile e all’estero e tutti i club sono aggiornati allo stesso modo: bisogna aspettare la decisione del Sassuolo. – ha spiegato infatti il suo agente – Eventualmente non c’è alcuna fretta, ci sarà tutto il tempo per imbastire una eventuale trattativa».