Cittadella, UFFICIALE: conferma per Gorini ed il suo staff. La nota

Il Cittadella riparte dalla conferma di Edoardo Gorini ed il suo staff. Il club ha voluto riconfermare il tecnico dopo la stagione soddisfacente disputata nella passata annata. A renderlo noto è il club mediante la seguente nota:

“Sarà sempre EDOARDO GORINI alla guida del Cittadella nel campionato di Serie B 2024/25.

Veneziano classe 1974 ma Cittadellese d’adozione, Gorini affronterà da metà luglio la sua quarta stagione alla guida dei granata.

A fianco del mister confermato in blocco lo staff che lavora con lui da sempre.

Vice Roberto Musso, il ‘Prof’ Andrea Redigolo per la parte atletica, collaboratori tecnici Nicola Donazzan e Manuel Marchiori, per i numeri uno Andrea Pierobon, match analyst Michael Dozzo”.