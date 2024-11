Pisa, Tramoni: «Quando giochiamo così è difficile per le squadre affrontarci»

Matteo Tramoni, come riportato da SampNews24.com, si è espresso sul momento della squadra e anche sulla prossima sfida:

«Sto bene. Ho preferito uscire ma sono solo affaticato e non volevo rischiare nulla. Mi sono rimesso dall’infortunio. Ho fatto gol, ma l’importante con la Cremonese era vincere e l’abbiamo fatto bene. Quando giochiamo così è difficile per tutte le squadre giocare contro di noi. Sampdoria? Durante la settimana lavoriamo molto e la domenica cerchiamo di metterlo in pratica nel miglior modo possibile. Sabato c’è la Sampdoria, prima della sosta sarà importante vincere, ancora».