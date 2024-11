Tangorra: «Bari? Serve lavorare sul lato caratteriale. Salernitana costruita per la A»

L’ex calciatore del Bari Tangorra ha parlato ai microfoni di Tuttobari circa il momento delicato attraversato dai galletti:

«Quello contro la Reggiana è stato il pareggio più amaro? Sicuramente per il risultato, perché in vantaggio di 2 gol a venti minuti dalla fine è chiaro che pareggiare dà più la sensazione di aver perso; diverso sarebbe stato rimontare due reti, è questo che rende ancora più deludente il risultato. Però è sempre figlio di una prestazione che non è stata proprio un granché, alla fine il risultato è equivalente a quello che è stato prodotto in campo, non è stata una partita in cui il Bari ha surclassato l’avversario. I due gol biancorossi sono nati da due errori individuali abbastanza grossolani dei giocatori della Reggiana, per cui non è stato un match in cui il Bari ha dominato e creato tante palle gol tanto da meritare la vittoria. Di sicuro più che sull’aspetto tecnico – tattico deve lavorare sull’aspetto caratteriale di questa squadra. Sotto certi aspetti sembra quella dell’anno scorso che non riusciva a vincere le partite e aveva dei grossi limiti di personalità e non riusciva a gestire certe situazioni».

«Salernitana? La Salernitana è stata ricostruita per tornare in A, ha dei valori importanti, non sta attraversando un inizio di campionato positivo rispetto a quelle che sono potenzialità e valori e sarà animata e desiderosa di cominciare a fare risultati. Mi aspetto una partita molto complicata contro un avversario che proverà a vincere la partita a questo deve far preoccupare e attivare in maniera positiva il Bari».