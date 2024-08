Pisa, Touré: «La testa è già al Palermo, dobbiamo continuare così»

Al termine del match pareggiato 2-2 contro lo Spezia il calciatore del Pisa Idrissa Touré ha rilasciato le seguenti parole in vista anche del Palermo:

«Sono molto contento di aver aiutato la squadra con il mio goal e con la mia prestazione, adesso la testa è già alla partita contro il Palermo e tutti noi dobbiamo continuare così. Potevamo anche vincere, per me è stato facile trasformare in goal il perfetto cross di Tramoni ; c’è un nuovo allenatore ed un nuovo ambiente e quindi c’è tutto per far bene. Su Tramoni era calcio di rigore al cento per cento, Matteo è stato spinto in piena area di rigore avversaria e neanche il VAR è intervenuto … questo è il calcio, dobbiamo rispettare le decisioni dell’arbitro. Stasera non potevamo perdere, per come ci siamo allenati questa settimana e per come ci siamo allenati durante il ritiro ; la nostra testa è sempre stata alzata, questo è il nuovo Pisa. Mi dispiace di aver fatto goal contro mister D’Angelo, ma sono un giocatore del Pisa e per questa maglia voglio dare il cento per cento. Questo ruolo esalta le mie caratteristiche, ho già giocato a destra con mister D’Angelo e comunque anche se dovessi giocare in porta darei il cento per centro per il Pisa ; il passato è il passato, adesso c’è una nuova stagione da giocare al massimo».