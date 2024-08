Pisa, Canestrelli: «Speriamo di poter andare in vantaggio nelle prossime gare, sarebbe importante per noi»

Al termine del match pareggiato 2-2 contro lo Spezia il calciatore del Pisa Simone Canestrelli ha rilasciato le seguenti parole:

«Contento per il goal ma ai punti avremmo meritato di vincere, purtroppo abbiamo preso quei due goal nel primo tempo che non dovevamo prendere ed in settimana dobbiamo lavorare per evitare tali situazioni. Non ci sono stati errori clamorosi ma potevamo fare senz’altro meglio, non dobbiamo pensare che sia questione di sfortuna e dobbiamo pensare a lavorare per correggere certi errori. È stata una classica partita di serie B, purtroppo il nostro approccio non è stato dei migliori … siamo stati sfortunati in occasione del colpo di testa di Moreo ma poi non avremmo dovuto prendere assolutamente il secondo goal, per fortuna il goal di Touré ci ha rimesso subito in partita altrimenti sarebbe stata molto dura rimetterla in piedi. Speriamo di poter andare in vantaggio nelle prossime gare, sarebbe importante per noi. Io sono sempre a disposizione del mister, cercando di farmi sempre trovare pronto».