TMW: “Palermo, Gomis out: sondaggio per Consigli”

Il Palermo è a caccia di un nuovo portiere dopo l’infortunio di Alfred Gomis, il quale ha rimediato una lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro durante la sfida contro il Brescia, disputata venerdì 16 agosto e terminata 1 a 0 a favore dei lombardi. Secondo quanto riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, i rosanero hanno effettuato un sondaggio per Andrea Consigli, in uscita dal Sassuolo. Al momento ci sarebbe stato un interessamento che non è ancora sfociato in una trattativa, ma nei prossimi giorni l’estremo difensore neroverde potrebbe diventare una pista concreta per il Palermo.

