Max Allegri in panchina: molto più di una scommessa | Contatti nelle prossime ore

Massimiliano Allegri pronto a calarsi a capofitto in una nuova avventura. Torna ad allenare una big

Un nome caldo nelle ore successive al suo esonero, raffreddatosi con l’andare dell’estate visto che tutte le big in Serie A e in Europa avevano poi colmato il vuoto in panchina. Massimiliano Allegri, che ha concluso la sua avventura con la Juventus alzando al cielo un trofeo, è stato al centro di grandi discussioni sul finire della stagione, adesso però sta prendendosi tempo per pensare alla sua prossima destinazione.

Dopo alcuni rumors che lo avevano dato vicino alla panchina del Milan, salvo poi il diavolo ufficializzare Fonseca, l’ex Juve – in rotta totale con la società bianconera – era sembrato un possibile sostituto addirittura per la panchina azzurra, vista la debacle di Spalletti agli Europei.

Thiago Motta proverà a farlo dimenticare in fretta all’ambiente juventino, intanto per Allegri si potrebbero aprire nuove porte sul finire del calciomercato. Sì, perché a fine estate il tecnico livornese sarebbe salito di quota per prendere in mano una panchina tra le più importanti al mondo.

Allegri, suggestione di fine estate

Una suggestione di fine estate, che rischia di concretizzarsi. Allegri continua a tacere intanto, mentre i giorni passano e tutte le squadre più improntati sembrano ormai essersi sistemate in tutti i reparti. Il campionato è alle porte, ma per Max c’è ancora una possibilità sullo sfondo.

Stiamo parlando della carriera come commissario tecnico, ossia in nazionale. No, non quella azzurra – con la Federazione che ha già deciso di mantenere Spalletti per la spedizione che porterà ai Mondiali del 2026, bensì quella rimasa vacante dei leoni inglesi.

Allegri per il dopo Southgate

Con l’addio di Southgate una delle nazionali più “depresse” del calcio cerca tecnico. Che sia Allegri il nome in cima alla lista della federazione inglese, pare difficile, eppure Max è sicuramente uno dei candidati. Prima di lui ci sono nomi come quello di Carsley, Klopp, Potter, Pochettino, Howie. Insomma, allenatore ex Premier League o britannici.

Dopo Capello, pare difficile che l’Inghilterra punti di nuovo su un allenatore italiano, anche se la Federazione potrebbe virare su Allegri almeno per i mesi che porteranno a febbraio 2025 alle qualificazioni al Mondiale, una sorta di traghettatore. Al tecnico l’opzione potrebbe essere gradita, e l’Inghilterra è chiamata sicuramente a muoversi, per non arrivare a settembre in piena Nations League con la panchina ancora vuota.