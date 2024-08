Di Marzio: “Salernitana, situazione in attesa per Soriano dopo lo stand-by per Joao Pedro”

La Salernitana è alle prese con alcuni problemi societari che ancora vanno risolti, anche per via delle dimissioni del patron Danilo Iervolino che hanno influenzato anche alcune manovre di calciomercato. I granata, infatti, avevano messo nel mirino Joao Pedro, ma come si legge su Gianlucadimarzio.com la trattativa è stata messa in stand-by, in attesa di sviluppi da parte dei vertici. Stessa situazione anche per quanto riguarda Roberto Soriano che, dopo aver effettuato alcuni allenamenti con la squadra, è in attesa del tesseramento. Vedremo se nelle prossime ore i campani riusciranno ad accelerare, ma intanto sull’ex Cagliari e Palermo potrebbero irrompere il Verona e il Cagliari.

Continue Reading