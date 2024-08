Calciomercato Catanzaro: settimana calda per l’arrivo di Cassandro

Il Catanzaro resta molto attivo per quanto riguarda il calciomercato in entrata. I calabresi, dopo aver chiuso per l’arrivo di Demba Seck dal Torino, hanno l’obiettivo di rinforzare la corsia difensiva di destra. Secondo quanto si legge su PassioneCatanzaro.it, l’obiettivo principale sarebbe Tommaso Cassandro, attualmente in forza al Como che nella giornata di domani, lunedì 19 agosto, affronterà la Juventus in campionato. Dopo la partita di Torino, il difensore potrebbe diventare un nuovo calciatore giallorosso.

