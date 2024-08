Pisa, Inzaghi: «Per battere il Palermo servirà una grande prestazione»

Al termine del match pareggiato 2-2 contro lo Spezia il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi ha rilasciato le seguenti parole in vista anche del Palermo:

«Siamo partiti un po’ contratti, ciò nonostante l’occasione migliore era capitata a noi con Moreo ed invece siamo andati sotto di due goal , situazione che avrebbe tramortito chiunque ed invece siamo usciti fuori alla distanza ed abbiamo giocato una ripresa straordinaria come raccontano le statistiche di fine partita. Alla fine avremmo meritato pure la vittoria ma ci portiamo a casa il gran secondo tempo che abbiamo fatto consapevoli che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Il presunto rigore su Tramoni ? Mi dispiace per l’ammonizione che ho rimediato, purtroppo l’arbitro ha visto diversamente rispetto … Il carattere e quello che abbiamo fatto nel secondo tempo devono essere il punto di partenza per la prossima partita, con la consapevolezza che c’è tanto da migliorare con il lavoro settimanale. Devo pensare a far crescere questa squadra e questi giocatori, il secondo tempo di stasera dimostra che possiamo fare grandi cose; per battere il Palermo sabato prossimo servirà una grande prestazione e quindi il Pisa visto nella ripresa».