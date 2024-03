Pisa-Ternana, Breda: «C’è rammarico perché abbiamo fatto prestazione importante»

Il tecnico della Ternana, Roberto Breda, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta esterna con il Pisa.

Ecco le sue parole:

«Resta il fatto che abbiamo giocato una buona partita, peccato perché c’è stata una prestazione importante. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alle prossime 9 partite, dobbiamo essere più determinanti negli episodi. Raimondo e Favilli? Per il tipo di gioco del Pisa secondo me era meglio partire con le caratteristiche di uno come Favilli perché c’era più bisogno di tenere palla. Favilli ha fatto un’ottima gara ma non siamo riusciti a dare un’accelerata dopo, possono giocare anche insieme».

«La B è dura, non molla nessuno e quindi bisogna sudarsi posizione su posizione. Ci sentiamo vivi e noi con questo spirito dobbiamo affrontare queste altre 9 gare. Amatucci è arrivato quando abbiamo cambiato modulo, lui ha messo a dispsozione bene le sue caratteristiche e sta meritando la titolarità. A me non interessa l’età ma che siano bravi, secondo me abbiamo ottime qualità e vedo anche l’atteggiamento giusto».