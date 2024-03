Catanzaro-Reggiana, Vivarini: «Partita non facile, loro si sono solo difesi»

Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro ha commentato la sconfitta contro la Reggiana in conferenza stampa.

Ecco le sue parole:

«Partita non facile, come avevo detto ieri alla vigilia. Loro hanno preferito non giocare come all’andata, difendendosi in maniera molto solida e mai scomponendosi. Non siamo mai riusciti a trovare gli spazi giusti per pungere: guardando la prestazione avremmo meritato la vittoria. Loro si sono limitati a difendersi, ma bisogna dare atto alla loro bravura nel riuscirci. Ci voleva qualche tiro da fuori in più o qualche episodio che potesse consentirci di riprenderla, ma è andata così. Andiamo avanti. Dovevamo essere bravi a trovare, in spazi ristretti, la giocata in profondità. Alla fine ci abbiamo provato in tutti in modi con la forza della disperazione. Non che prima non ci avessimo provato, ma l’atteggiamento della Reggiana ci ha reso le cose difficili. La considero una partita identica a quella dell’andata. Sono tremendamente infastidito per il goal preso da rimessa laterale. A parte quello, abbiamo subito solo un altro tiro di Bianco. Più di quello che abbiamo fatto, non avremmo potuto fare: ci abbiamo provato in ogni modo, non è un problema di stanchezza, né mentale. Se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi, ma onore a loro per come si sono difesi».