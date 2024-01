Alberto Aquilani non presenzierà a margine della consueta conferenza stampa della vigilia in vista del sentito derby che attende il Pisa, domani alle ore 16:15 all’Arena Garibaldi, contro lo Spezia.

Come riferisce CalcioPisa.it, il momento stagionale delicato che il club sta attraversando ha portato alla scelta da parte del club di non rilasciare alcuna dichiarazione in vista del prossimo match.