Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” in casa Pisa si sta lavorando con insistenza per trovare il nuovo tecnico che guiderà la squadra durante la prossima stagione.

Conosciamo bene le ambizioni della società, in particolare di Alexander Knaster che vorrebbe portare in neroazzurro Roberto De Zerbi, attualmente allo Shaktar Donetsk. Il nome è grande e le possibilità sono quelle che sono. Incontro anche con Daniele De Rossi per sondare la possibilità di portare il romano sulla panchina pisana.