Antonio Donnarumma sul suo profilo ufficiale instagram ha pubblicato un post commentando la finale playoff persa contro il Palermo:

“Dispiace. Dispiace tanto per tutto il lavoro fatto dal primo giorno. Non si può cambiare il passato, ma dal passato si può imparare e così sarà. Ora voglio solo ringraziare il Padova per avermi dato la possibilità di rinascere. Orgoglioso di indossare e difendere questa maglia. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff. Ma soprattutto GRAZIE a voi tifosi, che avete riempito il nostro STADIO, che avete macinato chilometri su chilometri dandoci la certezza di non essere mai soli, di avere sempre qualcuno accanto pronto a darci una mano, pronto a credere con noi. “forse c’è qualcosa di peggio dei sogni svaniti: perdere la voglia di sognare ancora!” Forza Padova”