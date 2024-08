Pisa-Palermo, Dionisi: «Partita che lascia l’amaro in bocca. Tifosi esemplari»

Intervenuto in mixed-zone il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha rilasciato le seguenti parole:

«Una partita che lascia molto amaro in bocca, siamo arrabbiati. Siamo artefici del nostro destino e oggi è andata cosi. Siamo passati in svantaggio senza niente e senza pericolo, su una situazione in cui Pierozzi è sulla palla. La partita per me ce l’avevamo la possibilità di riprenderla ma se prendi il 2-0 da rimessa laterale, non si può. Questo errore lo abbiamo analizzato gia, lo avevamo commesso, analizzato e corretto ma purtroppo le letture in campo vengono fatte meno bene. Siamo alla seconda non siamo contenti dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo fare di più. Imbarazzante da quanti erano, spettacolare. Non ci sono abituato, vengo da realtà importanti ma con meno tifosi, è pazzesco, ci dispiace. Sono stati esemplari, devono sostenerci e so che per farlo hanno bisogno di prestazioni e risultati, devono continuare a sostenerci, grazie a loro riusciremo a tirare fuori tutto ciò che abbiamo. Cremonese? Rimaniamo qua per prepararci per la prossima. Le partite vanno giocate, a inizio campionato c’è piu equilibrio. La Cremonese è forte, ha perso i playoff si è rinforzata. Serviranno energie per una partita non semplice».