Pisa-Palermo 2-0. La fotogallery

All’Arena Garibaldi il Palermo precipita a picco. Il Pisa domina un Palermo spento con idee poco chiare. Inizia malissimo la partita dei rosanero. Dopo un inizio di gestione della sfera, con qualche punizione pericolosa a favore, è il Pisa a passare in vantaggio: Nedelcearu spedisce nella propria porta il cross di Léris. È però il Pisa a sfiorare nuovamente la rete: Caracciolo sfrutta una palla vagante colpendo la traversa con un sinistro al volo.

I rosanero provano una timida reazione, ma non riescono ad essere concreti e cattivi nell’ultimo passaggio. Di Francesco, tra i più attivi dei suoi, prova a creare qualcosa ma la difesa toscana raramente viene messa in difficoltà. Al rientro dalla ripresa il copione non cambia. Il Pisa tiene il pallino del gioco, con un Palermo che ha difficoltà nel creare trame di gioco valide. I padroni di casa raddoppiano al 65′ al termine di un contropiede perfetto finalizzato da Bonfanti. I rosanero non riescono, poi, a reagire: il Pisa vince 2-0.