Pisa-Palermo, Nikolaou: «A Cremona per i tre punti, daremo il massimo»

Il calciatore del Palermo Dimitris Nikolaou ha parlato in mixed-zone al termine della partita persa contro il Pisa.

Ecco le sue parole:

«È stata una partita difficile, dobbiamo migliorare, lavorare forte solo questa è la strada da prendere. Dobbiamo essere positivi per affrontare la gara che ci sarà tra due giorni. Dobbiamo lavorare di più, ci aspetta un’altra battaglia. Da quando sono arrivato qua i tifosi sono stati sempre al nostro fianco. Il campionato è lungo e faremo di tutto per dargli gioia. Daremo il massimo per andare a fare bene a Cremona e prendere i tre punti».