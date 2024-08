Serie B Pisa-Palermo 2-0: gli highlights del match

Il Palermo ha subito la sua seconda sconfitta stagionale nel campionato di Serie BKT, perdendo contro il Pisa. La partita si è aperta con un autogol di Nedelcearu al 4′, che ha portato in vantaggio il Pisa. Successivamente, al 66′, Bonfanti ha segnato il secondo gol per i toscani, chiudendo definitivamente il match sul 2-0. I rosanero hanno mostrato segni di difficoltà durante la partita e ora si trovano a dover recuperare il terreno perso dopo questa nuova battuta d’arresto in campionato.

