Serie B Sampdoria-Reggiana 0-1: gli highlights del match

Il match tra Sampdoria e Reggiana, valido per la 2ª giornata di Serie BKT, si è concluso con una vittoria per 1-0 della Reggiana. La partita è stata decisa da un gol di Antonio Vergara all’84’, il secondo in due partite per il talentuoso ventunenne. Vergara ha segnato con un tiro di mancino, regalando la vittoria alla sua squadra contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. Questa vittoria rappresenta un importante risultato per la Reggiana, mentre la Sampdoria continua a cercare la sua prima vittoria nella stagione.

Ecco gli highlights: