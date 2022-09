Rolando Maran si gioca molte delle chance di rimanere in sella alla panchina del Pisa nei prossimi impegni contro Reggina e Venezia.

Come si legge su “IlPescara.it”, nel caso in cui il sodalizio nerazzurro dovesse decidere per l’esonero di Rolando Maran, uno dei nomi da tenere in considerazione per la sostituzione dell’ex Genoa e Chievo Verona sarebbe quello di Massimo Oddo.