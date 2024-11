Pisa, Inzaghi: «Era da qualche anno che volevo allenare questa squadra. Ho un gruppo fantastico»

Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Pisa, ha condiviso con Sky Sport le sue emozioni e i suoi obiettivi per questa prima parte di stagione con il club toscano, attualmente al vertice della Serie B. Con quasi 350 panchine alle spalle, Inzaghi racconta l’entusiasmo nel guidare una squadra in cui ritrova volti noti e una tifoseria sempre più vicina. L’allenatore, che non si lascia influenzare dall’etichetta di categoria, riflette sulle esperienze passate come quella al Benevento in Serie A e il successo al Venezia, confermando come anche gli errori abbiano contribuito a farlo crescere.

Ecco le sue parole:

«Dopo quasi 350 panchine in carriera cerco di divertirmi, a Pisa lo sto facendo, ho un gruppo fantastico, una bella società e una tifoseria che si sta avvicinando sempre più alla squadra e fa sentire il suo sostegno. Era da qualche anno che volevo allenare questa squadra perché conoscevo diversi ragazzi avendoli allenati in passato e sapevo come lavora questo club. Spero che in questi due anni, che mi auguro possano essere anche di più, ci si possa divertire e avvicinare ancora di più la piazza alla squadra. In Italia siamo bravi a dare etichette, ma se in cadetteria alleni squadre buone poi ottieni risultati positivi. Credo però che anche il Benevento in Serie A, che partiva per salvarsi, abbia lottato fino all’ultimo per l’obiettivo. A me la serie non interessa, dopo il Milan sono andato a Venezia dove ho vinto la Serie C e quella rimane una delle esperienze più importanti della mia carriera. Sono felice di quanto ho fatto e anche degli errori che mi hanno reso un allenatore migliore.“