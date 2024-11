Dionigi: «Esonero Corini? Difficile giudicare un tecnico dopo cinque gare. Cremonese e Samp costruite per vincere»

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l’ex tecnico Dionigi per affrontare varie tematiche del campionato cadetto:

«Conosco molto bene l’ambiente Cremonese, squadra che ho allenato in passato. Nella stagione 2013-14 sono subentrato in panchina a Torrente firmando un contratto fino a giugno ed ho portato la squadra ai Playoff, perdendo in semifinale con il Sudtirol. Dispiace molto per l’esonero di Corini, non conosco le dinamiche interne del club ma è difficile poter giudicare l’operato di un allenatore dopo solo cinque partite. Situazione diversa invece in casa Brescia? Questo denota grande intelligente da parte del presidente Cellino. Maran ha fatto benissimo da quando è arrivato al Brescia, ha reso la squadra competitiva ed in grado di lottare ad alti livelli. I periodi complicati ci sono per tutte le squadra, confermare mister Maran è sinonimo di grande intelligenza».

«Pisa, Sassuolo, Spezia favorite per la promozione diretta? Sicuramente queste tre squadre stanno facendo molto bene, ma ci sono squadre come la stessa Cremonese o la Sampdoria che sono state costruite per vincere e che al momento sono un po’ indietro. Il campionato è ancora lunghissimo e come dico sempre in Serie B può succedere di tutto».