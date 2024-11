Brescia, Cellino ordina doppi allenamenti

L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma sul Brescia e su Cellino che ha ordinato doppi allenamenti visto il periodo di difficoltà delle rondinelle.

Per rimettere in sesto un Brescia in difficoltà, con una sola vittoria nelle ultime sei giornate, Massimo Cellino ha imposto una “cura” mirata, ma senza l’ennesimo cambio in panchina. A sorpresa, il presidente ha confermato la fiducia all’allenatore Rolando Maran, puntando invece il dito sulla condizione fisica della squadra. Cellino ha deciso di sfruttare al massimo la pausa del campionato per le nazionali, concentrandosi sul miglioramento atletico della rosa.

Il presidente ha ordinato a Maran di intensificare il lavoro con doppie sedute di allenamento fino a venerdì, concedendo poi due giorni di riposo, sabato e domenica. Non sono previste amichevoli durante questo periodo. Ieri la squadra ha affrontato una seduta mattutina interamente dedicata alla preparazione fisica, con tutti i giocatori presenti ad eccezione di Fogliata.

Un’ulteriore buona notizia per il Brescia è il ritorno in gruppo di Bisoli e Galazzi, finalmente recuperati, e il progresso di Moncini, che sta lavorando per ritrovare la forma e tornare titolare contro la Juve Stabia. L’attaccante spera di rompere il digiuno di gol, che dura dalla trasferta contro il Pisa del 21 settembre.