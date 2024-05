Pisa: idea Zavagno per il ruolo di direttore sportivo

Come riportato da sport.quotidiano.net, Luciano Zavagno, scout del City Football Group sembrerebbe ai saluti. Zavango, che ha seguito da vicino il progetto Palermo, oggi lavora per il New York City FC nel campionato statunitense. A mettere gli occhi su di lui è, però, un club di Serie B: il Pisa.

Ci sarebbe già stato un avvicinamento tra il presidente dei toscani e il dirigente, che già in passato era stato contattato proprio dal club che poi scelse Kolarov. Il Pisa guarda, dunque, già alla prossima stagione, con Zavagno che sembrerebbe essere un’idea più che concreta.