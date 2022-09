Cambio in panchina ormai ad un passo per il Pisa.

Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio è tutto disposto per il ritorno sulla panchina toscana di Luca D’Angelo come allenatore, troppo pochi i 2 punti raccolti in 6 gare di campionato giocate finora per il Pisa. Nelle ultime ore è stato disposto tutto per ritrovare D’Angelo e, adesso, l’allenatore abruzzese è già in viaggio per raggiungere la città.

Si attende quindi la conferma ufficiale dell’esonero dell’attuale allenatore Rolando Maran, che non ha soddisfatto le aspettative del club di inizio stagione. La società nerazzurra ha deciso di affidarsi di nuovo a chi ha portato la squadra fino alla finale play-off di Serie B dello scorso anno – vinta poi nel doppio confronto dal Monza, che è salito in A – per tentare di dare una sferzata positiva a questa stagione, che non è cominciata nel migliore dei modi.