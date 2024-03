Pisa: continua il silenzio stampa dopo la gara contro il Cittadella

Nonostante la vittoria contro il Cittadella per 0-1, la società ha scelto di mantenere il silenzio stampa che dura ormai da più di un mese.

Il silenzio stampa dovrebbe interrompersi mercoledì prossimo, il 6 marzo, alle ore 11:00, in quanto il Presidente Giuseppe Corrado ha indetto una conferenza stampa con i media in cui verrà spiegato il momento della squadra, del club e verrà fatto il punto sulla programmazione che al momento è un aspetto poco chiaro. Neroazzurri che dopo il match di oggi si trovano a quota 34 punti in classifica, a soli 3 punti dalla zona playoff.