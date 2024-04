Pisa-Catanzaro: tagliandi da lunedì in vendita con severissime prescrizioni

Come riporta uscatanzaro.net, l’anticipo del venerdì fra Pisa e Catanzaro, che si svolgerà il 26 aprile all’Arena Garibaldi, valido per la 35^ giornata del torneo Serie BKT, è soggetto a severe restrizioni. Dopo il Gos che si è tenuto martedì presso la Questura di Pisa, infatti. ci saranno severe restrizioni per quanto concerne la vendita dei tagliandi del settore ospiti.

Il Gos ha stabilito che per i 900 biglietti riservati agli ospiti è necessario essere in possesso della Fidelity Card US Catanzaro. Inoltre, è stato precisato che le Fidelity valide sono solo quelle emesse entro il 15 aprile 2024, invitando pertanto la società Catanzaro a interrompere la vendita delle tessere fino alla conclusione della partita oggetto delle decisioni.

Per acquistare i biglietti sarà possibile farlo solo attraverso i punti vendita autorizzati Ticketone e non in modalità online. L’acquisto del biglietto è riservato esclusivamente a un unico acquirente e l’acquisto dei biglietti dei restanti settori sarà consentito solo ai residenti in Toscana, esclusa la provincia di Firenze. La motivazione di tali decisioni adottate è stata generata dai gemellaggi dei tifosi del Catanzaro con quelli della Fiorentina e del Brescia, rivali della tifoseria pisana. In seguito saranno comunicate le indicazioni per raggiungere il settore ospiti.