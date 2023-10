Il tecnico dei blucerchiati, Andrea Pirlo, ha parlato alla vigilia della gara contro il Cosenza presentando il match.

Di seguito le sue parole:

«Pedrola si è allenato ieri con la squadra, altri li abbiamo persi come Stojanovic e Murru. Il primo in Nazionale e il secondo in settimana, aveva già un problemino dopo la gara di Ascoli. Sono giocatori importanti che ci potevano servire, ma ne abbiamo altri che possono giocare. Marassi? Non dobbiamo aver timore di giocare in questo stadio. Deve essere un’arma in più per noi. I tifosi dobbiamo portarli dalla nostra parte con un risultati. Siamo sereni, vogliamo tornare a giocare. Abbiamo buone sensazioni speriamo di riproporle domani. Abbiamo giocatori che possono giocare sia a tre che a quattro. In panchina avremo anche due Primavera. Sono sereno perchè ho visto i ragazzi con grande voglia di ribaltare questa situazione, questo mi fa stare più tranquillo».

«Siamo riusciti sistemare un’area vicino al centro sportivo per colazioni e pranzi. Così abbiamo più sotto controllo alimentazione, cosa molto importante. Sappiamo che squadra sia Cosenza. Si è rafforzata molto rispetto alla scorsa stagione. Ha due attaccanti forti, è una squadra di gamba e sappiamo avversario che ci aspetta. Manfredi? Porta serenità. Siamo contenti che Manfredi sia venuto qui. E’ venuto ieri all’allenamento e lo abbiamo visto per pranza. Siamo contenti di quanto sia successo in queste settimane, la squadra la serena e piace quando i dirigenti siano a contatto con la squadra. Fanno capire che la società è presente e c’è la voglia di fare le stesse cose ha in mente la squadra. Di questo siamo tranquilli».