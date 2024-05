Pirlo presenta Catanzaro-Sampdoria: «Obiettivo sesto posto, ma non dipende solo da noi»

La Sampdoria punta il sesto posto difeso dal Palermo. In vista della gara del “Ceravolo” contro il Catanzaro di Vivarini, il tecnico Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa presentando la gara, trasmettendo la chiara intenzione da parte dei blucerchiati di puntare ai tre punti.

«L’obiettivo playoff lo abbiamo centrato. Adesso c’è la possibilità, che non dipende solo da noi, di raggiungere la sesta posizione che cambierebbe molto. Punti persi? Alla fine ti guardi indietro e vedi i punti che hai perso. Oltre alla penalizzazione, c’è il rammarico per i punti che abbiamo lasciato per strada. E’ stato un percorso altalenante. L’importante alla fine era centrare l’obiettivo ma quando sei ai playoff si azzera tutto, a parte la classifica che consegna a chi gioca in casa due risultati su tre. Che avversario mi aspetto domani? Mi aspetto un Catanzaro che farà la sua partita, che gioca molto bene. E’ una squadra che gioca molto bene. Giocano insieme da due anni e mezzo e hanno un sistema di gioco collaudato. E’ bello vedere giocare il Catanzaro, ma ora noi siamo un’altra squadra. Noi ce la giocheremo alla pari, sapendo di affrontare una squadra che vuole dare continuità ai propri risultati».

«La sconfitta dell’andata? Le sconfitte non sono mai salutari ma a volte portano consigli e a vedere meglio alcune cose. All’andata si infortunò Pedrola e cambiammo alcuni sistemi di gioco. C’è stata però una svolta che a volte ci ha portato a fare buone prestazioni e altre meno ma l’intento dei ragazzi, di uscire da quel brutto periodo, era positivo. Pedrola? Ho avuto modo di parlare con lui e rassicurarlo. Gli ho detto di pensare a recuperare bene e prepararsi per la prossima stagione. E’ normale sia distrutto perché era rientrato dopo diversi mesi e aveva riacquisito fiducia. E’ un giocatore importante che poteva cambiare le partite in questo momento del campionato. L’importante che si riprenda. Trascinatori? Ci trasciniamo da soli. Sappiamo fin dall’inizio che queste partite sono speciale e non vediamo l’ora di giocare. L’entusiasmo di domenica ce lo portiamo nei playoff. Non ci saranno i tifosi a Catanzaro? E’ un peccato. Ho letto quanto successo in questi giorni. Abbiamo avuto tanti tifosi anche in trasferta, sarà strano non vederli a Catanzaro».

«infortunati? Sono disponibili tranne Murru che è in fase di recupero, Girelli e Vieira ha la febbre ma lui dovrebbe esserci. Il Catanzaro potrebbe cambiare qualcosa? Loro forse sì perché forse loro la posizione di classifica sarà confermata. Per noi è importante dare continuità e alcuni giocatori hanno bisogno di giocare per non abbandonare la condizione fisica. Come procede l’inserimento di Ferrari? Sta molto meglio meglio, si sta allenando con noi. Domenica lo abbiamo portato in panchina, fa piacere averlo con il gruppo. E’ un esempio per tutti. Ha avuto tanti infortuni ma è sempre tornato con grande spirito e attaccamento merita di stare con noi. Verrà con noi anche domani. Le parole di Manfredi di vicinanza? Fa piacere. Col presidente e la società abbiamo instaurato un bellissimo rapporto. Abbiamo sempre lavorato in serenità e, quando c’erano momenti difficili, ci sono sempre stati vicini. E quando c’è compattezza i risultati è più facile che arrivino».