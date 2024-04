Pioli: «Io vicino alla Roma prima di allenare il Palermo»

Intervistato da “Sky Sport” l’ex tecnico del Palermo Stefano Pioli ha parlato in merito alla sua esperienza in rosanero.

Ecco un estratto:

«Quanto fui vicino alla Roma prima di andare alla Lazio? Non era l’anno in cui andai alla Lazio, ma incontrai Sabatini quando ero ancora l’allenatore del Chievo. Furono incontri positivi, ma io poi andai a Palermo e lui scelse Luis Enrique… Non si era sbagliato. Difficile rispondere alla seconda domanda: a volte abbiamo trovato difficoltà con chi ci ha aggredito alto, altre volte con chi ci ha aspettato un po’ di più. De Rossi sta facendo un grandissimo lavoro e cercherà di preparare la partita nel miglior modo possibile cercando di toglierci le soluzioni offensive a nostra disposizione».