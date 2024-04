Escl. Mutarelli: «Cosenza trasferta insidiosa. Corini? Esonero inevitabile»

«I due giorni vissuti a Palermo sono stati ricchi di emozioni. È stato bello rivedere compagni con i quali conservo ricordi professionali e importanti. Riabbracciare i tifosi è stato bellissimo e non poteva essere diversamente considerato quello che ho vissuto nei miei quattro anni in rosanero». Queste le impressioni dell’ex centrocampista del Palermo Massimo Mutarelli intervistato dai microfoni di ilovepalermocalcio.com, tra i protagonisti della due giorni a Palermo in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro sportivo.

Che impressione le ha fatto la squadra?

«Non è facile esprimersi considerato il cambio di guida tecnica avvenuto due giorni prima della sfida che ho visto contro la Sampdoria. Però, di certo il Palermo, per come è stato costruito, deve certamente giocarsi le sue carte nei play-off. Sarà importante capire con quanta benzina in corpo arriveranno, per quello che è una sorta di nuovo campionato con il quale dovranno misurarsi i rosanero».

Como, Cremonese e Venezia si giocano il secondo posto. Chi rimarrà fuori può essere la vera insidia dei rosanero?

«A mio avviso il Palermo ai play-off può giocarsela con tutte. Anzi paradossalmente chi lotta ancora per il secondo posto potrebbe arrivare agli spareggi con meno energie fisiche e mentali. I rosanero invece potranno sfruttare queste giornate per prepararsi al meglio».

Che partita può prospettarsi a Cosenza per il Palermo?

«Quello di Cosenza è sempre stato un campo ostico e potrebbe venire fuori una partita “sporca”. Il Cosenza è a caccia di punti per scongiurare i play-out e per il Palermo si prospetta un match ricco di insidie».

Ha più sentito il suo ex compagno Corini dopo l’esonero?

«No, no l’ho ancora fatto. Purtroppo quello di Eugenio è stato un esonero inevitabile. La piazza, e probabilmente la società, infatti non si aspettava questi risultati negativi».

Chi ha visto meglio dei suoi ex compagni nella partitella che avete disputato?

«Sicuramente Brienza è quello che sta messo meglio. L’ho visto molto bene, ancora in piena attività».