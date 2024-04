Cagliari in vendita? L’indiscrezione: un gruppo messicano vorrebbe acquistare il club

Il Cagliari potrebbe essere ceduto? Secondo l’indiscrezione lanciata dall’edizione Sardegna del Tg3 ci sarebbe un interlocutore pronto a rilevare il club.

A margine della sconfitta casalinga contro la Lazio, in sala stampa si presentò il presidente Tommaso Giulini, il quale non nascose che sarebbe stato pronto a discutere l’eventuale cessione del club con un interlocutore affidabile. «Per ora non si è fatto vivo nessuno», disse.

Forse da allora qualcosa è cambiato. L’interlocutore ci sarebbe, si tratterebbe di un gruppo messicano che fa capo al magnate dell’alimentare Marcos Achar Levy, il quale accreditato di un patrimonio da oltre due miliardi di dollari dalla rivista Forbes.