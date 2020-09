La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite si riunirà nella giornata di domani alle ore 12 per esaminare gli appelli presentati avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 31 agosto sulla gara Picerno-Bitonto, match disputato lo scorso 5 maggio 2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H. Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, l’udienza si terrà, nel rispetto del protocollo federale sul Covid 19, in presenza. Pur trattandosi di un illecito sportivo non è stata organizzata la sala per accogliere pubblico e giornalisti.