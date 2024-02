Piazza: “Palermo, un grazie a Rinaudo va concesso” (FOTO)

Il comico palermitano Stefano Piazza attraverso i propri social ha dedicato un post a favore di Leandro Rinaudo e il mercato svolto.

Ecco le sue parole:

“Lo so, sono di parte e spero di esserne all’altezza. La cosa strana però è che dovreste esserlo anche voi miei cari conterrOnei che vivete a Palermo e tifate rosanero. Ma come spesso accade, l’autorazzismo indotto che abbiamo maturato ci porta a non supportare i nostri concittadini. Guardate però che quando screditate il lavoro di un picciotto palermitano che parla la vostra lingua, tifa per la vostra squadra, lavora per la squadra della vostra città, ha le stesse vostre passioni e le stesse vostre sofferenze, guardate che state parlando male un po’ anche di voi stessi.

Lo so, sono di parte, ma non è negativo, per essere di parte bisogna esserne all’altezza. Io dal primo giorno che ho visto Leandro Rinaudo tornare a lavorare a Palermo nelle vesti di dirigente ne sono stato felice.

Ed oggi, dopo che per l’ennesima volta, ha piazzato dei colpi INCREDIBILI e inimmaginabili dopo l’era Zamparini, io penso che un grazie e un messaggio di ammirazione Palermo potrebbe anche concederlo.

Noi però siamo così, remiamo contro noi stessi, quando siamo a casa rimproveriamo i nostri figli se parlano la loro lingua siciliana, ma quando siamo fuori la Sicilia e sentiamo parlare siciliano ci emozioniamo e parliamo il siciliano più stretto possibile. Siamo strani e spesso ci Leghiamo alla parte sbagliata. Lo so, io sono di parte ma dalla parte giusta, ovvero dalla parte di un picciotto palermitano come me. Anche se non so di esserne all’altezza, perchè io sono basso 1,68 m lui 1,91”