Il Palermo saluta Valente, esempio di attaccamento e professionalità

119 presenze, 17 gol e 24 assist: questi sono i numeri con cui Nicola Valente lascia il Palermo per vestire la maglia del Padova. Arrivato nell’estate 2020 dalla Carrarese, il giocatore classe ’91 saluta il capoluogo siciliano dopo 3 anni e mezzo lasciando il segno. Sin dal primo giorno in rosanero è stato subito uno dei titolari inamovibili della squadra, a prescindere dall’allenatore che sedeva in panchina.

Valente si presenta a Palermo come ala destra d’attacco ma identificarlo solo con questo ruolo è assolutamente riduttivo per via della sua duttilità. Infatti, in questi anni in rosanero, viene utilizzato in ogni posizione di destra e mostrando ottima flessibilità anche a sinistra nel momento del bisogno, e sicuramente avrebbe dato la sua disponibilità tra i pali qualora fosse stato necessario. Oltre ad essere stato un jolly efficiente ed efficace, il giocatore 32enne è stato un esempio di attaccamento alla maglia e professionalità, non dichiarando mai una parola fuori posto. I suoi valori e le sue caratteristiche sono sempre state un punto di riferimento importante per gli allenatori e i suoi compagni di spogliatoio, e non è un caso che, sui social, ha ricevuto i ringraziamenti e i saluti da alcuni giocatori del Palermo, tra cui capitan Brunori.

Protagonista della promozione in Serie B del Palermo nel 2022 proprio contro il Padova, debutta nella cadetteria nell’anno seguente con la maglia rosanero e nonostante le sue prime apparizioni in categoria non delude le aspettative. Quando viene impiegato è sempre l’ultimo a mollare e conclude la stagione con 3 gol e 8 assist. Gli arrivi di giocatori come Insigne e Di Francesco in estate e l’infortunio rimediato nella prima parte del girone di andata di quest’anno gli hanno impedito di riconfermarsi ulteriormente. La vasta disponibilità nel reparto offensivo ha limitato il suo impiego e le conseguenti scelte di Eugenio Corini l’hanno indirizzato verso il ritorno il Serie C in cui farà sicuramente le fortune del Padova, uno dei tanti club della categoria interessati alle sue preziose qualità.

Nicola Valente saluta dunque il Palermo, con la consapevolezza di aver lasciato un bellissimo ricordo ai tifosi che, non a caso, hanno riservato solo bellissime parole nei suoi confronti: individuare anche una sola virgola a suo sfavore è come riuscire a trovare l’ago in un pagliaio. Tutto ciò rappresenta un meritatissimo riconoscimento ad un giocatore che ha sempre onorato e sudato la maglia e ad un uomo a cui vanno rivolti gli auguri di buona fortuna anche al di fuori del campo.