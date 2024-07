Piacere, Luvumbo Zito: prestito con diritto di riscatto | Lascia Cagliari per giocarsi il sogno Europa League

Luvumbo Zito pronto per l’Europa: il giocatore piace in Serie A e può lasciare la Sardegna: “Sono pronto”.

“Io sono pronto”, ha titolato nelle scorse ore l’Unione Sarda, nel riportare le parole di Luvumbo Zito. Il classe 2002 si è messo in mostra alla grande nella passata stagione, ed è definitivamente esploso dopo che nel 2022 il Cagliari aveva deciso di ripuntare su di lui, prelevandolo dal Como – dove era transitato in prestito -.

Titolare con Ranieri, la sensazione è che anche Nicola, neo tecnico, abbia intenzione di puntare su di lui. Questo a scanso di interessamenti di mercato, che secondo quanto riferito da Sky Sport nelle scorse ore sarebbero arrivate dalla Serie A. L’angolano infatti piace a molte squadre, e non è da escludere una sua partenza.

Al momento il giocatore, che ha preso parte al ritiro dei rossoblu in Villa D’Aosta contro il Como, venendo schierato nel 3-5-2 dall’ex Empoli tra i titolari. Ma le vie del mercato potrebbero portare il 22enne via dalla Sardegna: si studia la formula del trasferimento.

Luvumbo via da Cagliari: piace in Serie A

Sono 4 i gol, 7 gli assist, 32 le presenze. Un bottino dignitoso per una squadra salvatasi in maniera piuttosto tranquilla nel 2024, ma sicuramente i margini di miglioramento ci sono. Forte fisicamente ed esplosivo, Luvumbo è un giocatore che vive di fiammate, fa bene negli spazi ma gli piace partire dalla fascia.

Ecco perché il ruolo di seconda punta potrebbe stargli stretto. L’angolano in questo momento è cercato da una squadra della Serie A che punta a posizioni di classifica ambiziose. Stiamo parlando del Parma, appena promosso dalla Serie B, che vorrebbe per il suo attacco l’angolano.

Luvumbo: il Parma bussa alla porta del Cagliari

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Parma si sarebbe fatto sotto. Per Luvumbo, che interessa a diverse squadre di Serie A, i parmensi si sarebbero già informati con il Cagliari, mentre si studia la possibile formula di trasferimento. In questo momento il giocatore ha una valutazione che si aggira intorno ai 9 milioni, ma il suo contratto è in scadenza nel 2027.

Ecco perché il Parma potrebbe puntare su un prestito secco di un anno, e il Cagliari invece dare la possibilità al giocatore di esprimersi da titolare per poi riabbracciarlo nel 2025. La trattativa è ancora alle fasi embrionali, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.