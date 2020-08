È durata solo qualche mese l’avventura di Valeri Bojinov in terra abruzzese. L’attaccante bulgaro, protagonista del campionato di serie A con le maglie di Lecce, Fiorentina e Parma, sta infatti per tornare in patri; il Pescara ha ufficializzato, attraverso un comunicato sul proprio sito, la risoluzione consensuale con il giocatore che da diversi giorni ormai si sta allenando con il Levski Sofia.