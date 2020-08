Il Ministero della Salute ha fornito i consueti dati giornalieri relativi agli sviluppi dell’emergenza Coronavirus in Sicilia. Secondo i dati del dicastero, sono 28 i nuovi positivi nell’Isola, tutti posti in regime di isolamento domiciliare. Gli attuali contagiati salgono così a quota 397, mentre i casi totali raggiungono quota 3.424. Anche nella giornata odierna, non si registrano ne guariti ne decessi.