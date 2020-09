Riccardo Maniero non rinnoverà col Pescara. Secondo quanto riporta “PescaraSport24.it”, l’esperto attaccante aveva firmato col Delfino un contratto a cifre basse e con un rinnovo automatico al settimo gol raggiunto.

La postilla presente nel contratto però dice che questo rinnovo sarebbe avvenuto soltanto nel caso in cui la quota gol fosse stata raggiunta durante la regular season, dunque non tenendo conto di eventuali playoff e playout. Adesso Maniero è un occasione di mercato per tante squadre.