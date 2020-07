«E’ stato un viaggio impegnativo, ma… per fortuna con il Catania è andato tutto per il meglio. Non vedevo l’ora. La Serie B l’ho sempre rincorsa, finalmente l’ho raggiunta e non ho nessuna intenzione di farmela scappare. Ci tengo davvero molto, sono lucido, sereno e determinato a dare il massimo. Ringrazio la dirigenza e sono onorato di poter rappresentare il nome del Pescara. Parliamo di una squadra importante, di una società organizzatissima, di una tifoseria esigente e calorosa. Sono davvero contento e pronto a mettermi all’opera. Il mio scopo adesso è di conquistare quei punti che ci tengano lontani dalla zona pericolosa e dare il massimo in queste ultime sei gare di campionato». Queste, secondo quanto riporta “Tuttocalciocatania”, sono le parole dell’ex rossazzurro Andrea Sottil, quest’ultimo è il nuovo tecnico del Pescara.