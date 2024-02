Pescara, intervento Zeman riuscito: stagione finita per il tecnico, deve riposare 4-5 mesi

L’intervento chirurgico al quale si è dovuto sottoporre Zdenek Zeman è perfettamente riuscito. Dopo due ore sotto i ferri l’allenatore del Pescara è dunque fuori pericolo. Il tecnico si è sottoposto a questa operazione presso la Clinica Pierangeli di Pescara che ha tenuto impegnato un team chirurgico d’eccellenza. A Zeman sono stati sistemati ben 4 bypass coronarici ed è stata effettuata una angioplastica con stent alla carotide da parte degli specialisti.

Il tecnico del Pescara sarà dimesso tra un paio di giorni per poter tornare a casa e riposarsi come si deve. Quattro-cinque mesi, è questo il tempo di convalescenza di cui necessita l’allenatore dopo l’intervento. Difficile pensare dunque che possa subito tornare in campo. Il direttore sportivo degli abruzzesi Daniele Delli Carri una volta uscito dalla clinica ha rilasciato le seguenti parole ai cronisti presenti:

“Ora dovrà solo riposare. E’ stato sottoposto a una serie di controlli alle coronarie e comunque l’operazione è riuscita. Ed è la cosa più importante adesso”. Da capire ora la società abruzzese come vorrà muoversi dal punto di vista tecnico.