In questi giorni è emersa una polemica che ha coinvolto i mister Zeman e Delio Rossi, in quanto nel match di andata delle semifinali playoff non si sono stretti la mano. Nella conferenza stampa della vigilia tra Pescara e Foggia (il cui ritorno si sta disputando adesso) il tecnico boemo ha ribadito che a salutarlo doveva essere il suo collega per una questione di anzianità.

Il club abruzzese ha pubblicato una foto prepartita che trae i due allenatori stringersi la mano, ponendo fine alla polemica