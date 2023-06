Ottimo lavoro svolto per il Modena che, sul sito ufficiale, ha da poco pubblicato un comunicato inerente al lavoro svolto sul proprio settore giovanile:

“In questi giorni si conclude l’attività del Settore Giovanile Agonistico del Modena Fc per la stagione sportiva 2022-23. Il teatro dei baby aveva aperto i sipari lo scorso agosto, ha visto crescere sette squadre e, in dieci mesi, ha raccolto numeri molto interessanti:

1014: allenamenti.

134: gare ufficiali.

29: partecipazioni a tornei.

Ai 172 giovani calciatori gialloblù sono stati messi a disposizione:

29 tecnici.

23 dirigenti accompagnatori.

5 fisioterapisti.

3 medici.

In questa stagione che volge al desio non sono mancati i risultati sul campo, con due formazioni in particolare che hanno raggiunto traguardi importanti. La Primavera di Paolo Mandelli ha sfiorato il sogno promozione, chiudendo la regular season al terzo posto e uscendo di scena solo ai playoff. Impresa ancora più forte per dell’Under 15 (nella foto) di Mirco Martinelli che nel campionato nazionale, dedicato alle formazioni dei club di Serie A e B, ha ottenuto un quarto posto nel girone che è valso l’accesso alla poule scudetto: dopo aver eliminato il Napoli nello spareggio, il Modena è uscito a testa alta agli ottavi contro il Milan, campione in carica della categoria”.