Pescara, fatta per Baldini: Marconi, Valente e Damiani possibili rinforzi

Il Pescara verrà guidato da Silvio Baldini nella prossima stagione. In attesa dell’annuncio ufficiale, il presidente Daniele Sebastiani, ai microfoni di Rete8, ha rilasciato le seguenti parole:

«Il mister arriva da noi con qualche mese di ritardo. Dopo i problemi di salute di Zeman lo abbiamo subito contattato ma il Crotone ci ha preceduto. Contentissimo di averlo portato a Pescara. Un allenatore che non ha bisogno di presentazione. L’ho sentito motivatissimo. Un tecnico che apprezzo perché come Zeman ha innata la cultura del lavoro. Non guarda in faccia a nessuno. Ha sempre dato una precisa impronta alle sue squadre. Ha chiesto un solo anno di contratto senza alcuna opzione. Come sempre prenderemo giocatori che possiamo permetterci. Calcio sostenibile».

Il Pescara, intanto, pensa anche al calciomercato. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com gli abruzzesi sarebbero sulle tracce di Ivan Marconi, svincolatosi dal Palermo, e Nicola Valente, attualmente al Padova. I due giocatori sono stati allenati da Baldini durante la loro avventura in rosanero, raggiungendo la promozione in Serie B tramite i playoff. Inoltre il Pescara sarebbe anche sulle tracce di Samuele Damiani, rientrato al club di Viale del Fante dopo la sua esperienza in prestito alla Juventus Next Gen.