Ritiro Palermo, primo giorno a Livigno: rosanero in campo per l’attivazione (VIDEO)

Il ritiro 2024/25 del Palermo è ufficialmente iniziato. I rosanero sono scesi in campo al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda di Livigno per la seduta pomeridiana, guidati dall’allenatore Alessio Dionisi.

I rosanero stanno svolgendo una prima fase di attivazione con la palla in apertura della seduta pomeridiana. Squadra divisa in due gruppi, allena col pallone i movimenti delle catene laterali. L’azione termina con la conclusione in porta.