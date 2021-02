Di seguito la nota del club umbro:

“AC Perugia Calcio comunica il prolungamento di contratto per Andrea Fulignati fino al 30 giugno 2024.





Il portiere classe 1994, arrivato nell’estate del 2019, è alla sua seconda stagione in biancorosso dove ha totalizzato fin qui 31 presenze di cui 3 in Serie B, 24 in Lega Pro e 4 in Coppa Italia”.